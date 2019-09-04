رياضة | موعد مباراة البرازيل وكولومبيا الودية والقنوات الناقلة لها

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في إطار إستعدادات منتخبات أمريكا الجنوبية لتصفيات كاس العالم المقبلة، تقام مباراة البرازيل وكولومبيا الودية خلال فترة التوقف الدولي، حيث إختيار منتخب السامبا بأن يلعب مباراتين في فترة التوقف، الأولى ستكون مع منتخب قوي مثل المنتخب الكولومبي، والثانية مع منتخب بيرو، والذي وصل إلى نهائي كوبا أمريكا 2019، وذلك من أجل أن تستعد البرازيل بأفضل صورة ممكنة لخوض غمار تصفيات المونديال "قطر 2022".

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا

تنطلق مباراة البرازيل وكولومبيا الودية في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة والثالثة صباحًا بتوقيت السعودية والرابعة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، ومن المقرر بأن في ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

قائمة مباراة البرازيل وكولومبيا

وكان المدير الفني لمنتخب البرازيل، والمتوج ببطولة كوبا أمريكا 2019، قد أعلن عن قائمة المنتخب البرازيلي، الذي سيدخل في معسكر مغلق خلال الفترة من 2 وحتى 10 من هذا الشهر، وذلك من أخوض مباراتين أمام كولومبيا وبيرو، وقد جاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إديرسون، ويفيرتون، إيفان.

خط الدفاع: خورخي، ماركينيوس، تياجو سيلفا، ميليتاو، سمير، داني ألفيس، فاجنير، أليكس ساندرو،

خط وسط الملعب: كاسيميرو، آرثر، لوكاس باكيتا، كوتينيو، آلان، فابينيو،

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خط الهجوم: برونو هينريكي، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور، دافيد نيرس، فيرمينيو، نيمار

بث مباشر لمباراة البرازيل وكولومبيا الودية

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي، بث مباشر لمباراة البرازيل وكولومبيا اليوم في الساعات الأولى من يوم السبت الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك بجودات متعددة، وبدون تقطيع، وهذا من أجل تغطية أحداث واحدة من أقوى المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي أو الفيفا داي.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وكولومبيا

من المتوقع بأن يحاول المدرب البرازيلي، تيتي، إعطاء الفرصة لبعض العناصر الجديدة في المنتخب البرازيلي، خلال مباراة كولومبيا الودية، ولذا فإن تشكيل مباراة البرازيل وكولومبيا قد يكون على النحو التالي بالنسبة لمنتخب السامبا:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع:ماركينيوس، تياجو سيلفا،داني ألفيس، أليكس ساندرو

خط وسط الملعب: كاسيميرو، آرثر، كوتينيو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيرمينيو، نيمار