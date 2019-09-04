رياضة | شوبير: فايلر يمتلك شخصية قوية جداً وهذه تفاصيل رحيل أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: فايلر يمتلك شخصية قوية جداً وهذه تفاصيل رحيل أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر بدأ رحلته مع القلعة الحمراء بروح عالية جدا وهو ما ظهر خلال تدريبات اليوم.

وقال شوبير خلال حديثه في برنامج ملعب أون: "روحت النادي الأهلي النهاردة وإتعمدت إني أقعد اتفرج على التدريب وصعب جدَا نحكم على فايلر طبعا من خلاله، لكن.. من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير جداً، التدريب كان جاد جدََا وشعرت بإن ده واصل للاعبين"

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وفي سياق مختلف كشف أحمد شوبير، التفاصيل الكاملة لأزمة رحيل وليد ازارو عن النادي الأهلي التي نشبت في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية..

وأشار : " قصة وليد أزارو باختصار النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاله عرض سويسري لكن وليد رفضه، جاء عرض آخر بعدها من نادي عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فـتم رفضه.

وأضاف شوبير أن، وليد أزارو حال إستمراره حاليا في النادي الأهلي سيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع فايلر وافتكروا كلامي ده.