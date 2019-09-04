شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالانتاج الحربي يكشف عن الاقتراب من ضم باسم مرسي كلاعب حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة :" الزمالك اقترب من قيد ٣٠ لاعبا ليس من بينهم باسم مرسي وهو ما يجعله يقترب من الانضمام للانتاج كلاعب حر"
ووجه مهدي رسالة إلى اتحاد الكرة بشأن مستحقات جراحة عامر عامر حارس مرمى الفريق الذي تعرض للإصابة مع المنتخب ورغم ذلك لم يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة حتى الآن.
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