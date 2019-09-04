شكرا لقرائتكم منصور: كنا نرغب في تأجيل نهائي كاس مصر لـ20 سبتمبر لكنه يتعارض مع السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه كان لديه رغبه هو ورئيس نادي بيراميدز في تأجيل لقاء النهائي لكاس مصر إلى يوم 20 سبتمبر، وقال : خاطبنا اتحاد الكرة لكن الاتحاد وضح انه يتعارض معموعد لقاء السوبر بين الاهلى والزمالك وانه تم الترتيب نهائيا لنهائي كاس مصر يوم الاحد المقبل

وأضاف في تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم بقناة المحور: ماتش نهائي كاس مصر يوم الاحد المقبل اما في استاد الاسماعيلية او استاد الاسكندرية ، لم يحسم بعد

وعن حضور الجمهور لمباراة النهائي لكاس مصر قال منصور : هذا الامر متروك لاتحاد الكرة يتم التنسيق بينه وبين الاجهزة الامنية المعنية ، لكن لا يمكن ان نتخيل وجود حدث مهم كنهائي كاس مصر بدون حضور جماهيري