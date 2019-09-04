شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يلتقي اف سى مصر غدا وديا في المصانع الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم مساء اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لودية اف سى مصر المقرر لها غداً الخميس على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد .

كان الإنتاج الحربى قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتعادل فريقا الإنتاج الحربى وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى، ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد مساء الخميس.

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وحقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى، ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .