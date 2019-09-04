شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: منحوني وعودًا زائفة في الزمالك.. ولا أستحق غضب الجماهير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود كهربا، لاعب نادي أفيس البرتغالي، إنه لا يستحق غضب جماهير الزمالك، ناديه السابق، مضيفًا: «أنا لم أبخل بنقطة عرق على نادي الزمالك».

أضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «مش من حق جماهير الزمالك تزعل مني، أنا عقدي انتهي 30 يونيو الماضي، وقبل ذلك كنت بموت نفسي في الملعب».

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أشار إلى أنه تلقى وعودًا كثيرة من إدارة نادي الزمالك، معقبًا: «والله العظيم ما حاجة حصلت، وأنا والله ما ببص في رزق حد، وعمري ما قلت عايز زي لاعب، واللعيبة كلها كانت بتحبني».

تابع: «هذا الحب خلق نوعًا من الغيرة، وده عمل مشاكل مع بعض اللعيبة، وكانوا كل يوم يطلعوني وحش، وإن أنا موقوف»، كاشفًا عن أنه تنازل عن مبلغ مليون جنيه للأبيض قبل الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

مضى قائلًا: «نادي الزمالك استفاد مني بـ84 مليون جنيه، وأنا استفدت من نادي الزمالك كثيرًا، لكن ده مش معناه إني كنت جاي صغير من إنبي، أنا كنت بلعب في المنتخب قبل الزمالك، وأنا من مصر القديمة اللي طلعت رجالة».