شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرفض الإساءة أو الإسقاط على الإدارة السابقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

رفض مجلس إدارة نادي النصر بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحا كان أو تصريح لكل من تشرف بخدمة الكيان.

وقال في بيان نشره عبر حسابه في تويتر: "يؤكد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون إستثناء مثمنا جهودهم المبذولة في ذلك، كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه سعود بن محمد آل سويلم وفريق إدارته والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحا كان أو تصريحا لكل من تشرف بخدمة الكيان".

ودعا في البيان إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الإنقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة.