شكرا لقرائتكم مرتضى يهدد بخطف مدير الكرة في الأهلي والاعتداء عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 3 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 3 سبتمبر 2019 / 22:28

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية بين فريقي الزمالك وبيراميدز الأحد المقبل، ولم يحدد الاتحاد ملعب المباراة وعدد الجماهير في انتظار موافقة سلطات الأمن. وتأهل بيراميدز والزمالك للدور النهائي بعد إقصاء بتروجيت والاتحاد السكندري من نصف النهائي.



فيما هاجم رئيس الزمالك مرتضى منصور مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، وهدده بخطفه من داخل النادي"الأحمر" والاعتداء عليه ، وطالب رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بإيقافه، جاء ذلك ردا على سخرية عبد الحفيظ من المشرف على الكرة في النادي "الأبيض" أمير مرتضى منصور الذي قال :"نتمنى عودة الأهلي لسابق مستواه"، فرد مدير الكرة بالأهلي ضاحكًا: "ذكرني بمسرحية كوميدية لرجل ضعيف يقول لرجل قوي أبعد لاقتلك".

بدوره، نفى مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق ما تردد في شأن حصول المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون على مليوني يورو راتب سنوي. وقال: "لن يحصل على الشرط الجزائي في حال فسخ عقده إلا بالفوز على دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي".

وكان فايلر أعرب عن فخره بتدريب نادي القرن في القارة الإفريقية، مؤكدا أنه يعلم جماهيرية النادي الكبيرة، مشددا على أنه يدرك أن هذه الجماهير ترفض خسارة أي بطولة ما سيضاعف عليه الضغوط.