شكرا لقرائتكم شوقي غريب: سمحت للاعبى الزمالك بخوض نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، إنه سمح لرباعى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي، بالمشاركة مع الأبيض في نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

أوضح شوقى فى تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، إنه وافق على عدم تواجد رباعى الزمالك فى الودية الأولى للمنتخب الأوليمبي أمام السعودية، من أجل تواجدهم مع الزمالك فى نهائى الكأس نظرًا لكونهم من العناصر الهامة للفريق الأبيض، وقد يحتاج لخدماتهم.

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ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض وديتين أمام السعودية يومي 7 و 10 سبتمبر الجاري باستاد السويس و بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.