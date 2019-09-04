شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة جي بي مورجان المفتوحة للاسكواش في الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم الأربعاء الموسم الجديد فى الإسكواش 2019/2020 بالصين، حيث تقام بطولة جي بي مورجان المفتوحة لمنافسات الرجال والسيدات في الرابع من سبتمبر الجاري.
وتستضيف الصين البطولة الدولية خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة واسعة من نجوم الإسكواش، وقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار.
ويمثل مصر في البطولة 18 لاعب ولاعبة ففي منافسات الرجال يشارك كل من: علي فرج، محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، عمر مسعد، يوسف سليمان، مصطفى عسل، مازن هشام، محمد الشربيني، كريم علي فتحي.
بينما في منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الطيب، سلمى هاني، يثرب عادل، نادين شاهين، زينا مكاوي، هانيا الحمامي، ندى عباس.
وجاءت منافسات اليوم الأول كالتالي:
مباريات السيدات:
ندى عباس X الاسترالية دونا لوبان
هانيا الحمامي X هو تزي لوك لاعبة هونج كونج
زينة مكاوي X الكندية هولي نوجتون
نادين شاهين X الأمريكية هالي مينديز
يثرب عادل x الانجليزية جوليان كورتيس
منافسات الرجال:
يوسف سليمان X الماليزي ايفان يوين
مصطفى عسل X الصيني زهيتوا زهو
مازن هشام X إيان يو نج الماليزي
محمد الشربيني X يب تسز فانج
كريم علي فتحي X الفرنسي لوكاس سيرم
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق بطولة جي بي مورجان المفتوحة للاسكواش في الصين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.