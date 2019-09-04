شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة جي بي مورجان المفتوحة للاسكواش في الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم الأربعاء الموسم الجديد فى الإسكواش 2019/2020 بالصين، حيث تقام بطولة جي بي مورجان المفتوحة لمنافسات الرجال والسيدات في الرابع من سبتمبر الجاري.

وتستضيف الصين البطولة الدولية خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة واسعة من نجوم الإسكواش، وقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار.

ويمثل مصر في البطولة 18 لاعب ولاعبة ففي منافسات الرجال يشارك كل من: علي فرج، محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، عمر مسعد، يوسف سليمان، مصطفى عسل، مازن هشام، محمد الشربيني، كريم علي فتحي.

بينما في منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الطيب، سلمى هاني، يثرب عادل، نادين شاهين، زينا مكاوي، هانيا الحمامي، ندى عباس.

وجاءت منافسات اليوم الأول كالتالي:

مباريات السيدات:

ندى عباس X الاسترالية دونا لوبان

هانيا الحمامي X هو تزي لوك لاعبة هونج كونج

زينة مكاوي X الكندية هولي نوجتون

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نادين شاهين X الأمريكية هالي مينديز

يثرب عادل x الانجليزية جوليان كورتيس

منافسات الرجال:

يوسف سليمان X الماليزي ايفان يوين

مصطفى عسل X الصيني زهيتوا زهو

مازن هشام X إيان يو نج الماليزي

محمد الشربيني X يب تسز فانج

كريم علي فتحي X الفرنسي لوكاس سيرم