شكرا لقرائتكم معسكر خارجي لمنتخب الكاراتيه في اليابان استعدادا لبطولة البريمرليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم المعسكر الخارجى لمنتخب الكاراتيه والذى يقام باليابان فى إطار الاستعداد لبطولة البريمرليج والتى تقام فى الفترة من 3 إلى 14 سبتمبر

وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر و البطولة كل من أحمد اشرف وعلى الصاوى وعبد الله ممدوح ، طه طارق وسارة عاصم ورضوى سيد وجيانا فاروق و فريال اشرف وياسمين حمدى .

كان منتخب الكاراتيه قد حقق 15 ميدالية متنوعة بدورة الالعاب الافريقية التى اقيمت بالمغرب من بينها 2 ذهبيات ، و 8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.