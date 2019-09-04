شكرا لقرائتكم الشواكيش يستدرج بلدية المحلة وديا في ميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الترسانة فريق بلدية المحلة عصر اليوم باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر إنطلاقه بداية اكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن يلتقى الترسانة مع بترول أسيوط يوم الإثنين المقبل، ثم يواجه الإنتاج الحربى يوم الخميس 12 سبتمبر الجارى ، وجارى الإتفاق مع بعض فرق الدورى الممتاز لمواجهتها خلال الفترة المقبلة .

كان الترسانة قد أقام معسكرًا مغلقًا ببرج العرب لمدة 10 أيام تخلله مباراتين أمام فاركو وخسرها الشواكيش بهدف مقابل لا شىء، وأف سى مصر وتعادل فيها الفريق بهدف لمثله .