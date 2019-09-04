شكرا لقرائتكم خالد بيبو: الأهلى فاوض الإيطالي سباليتي لكن المفاوضات لم تنجح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالأهلي، أن ناديه تفاوض مع المدرب الإيطالي سباليتي ، موضحاً أن المفاوضات أستمرت عدة ايام قبل أن تفشل في النهاية بسبب عدم الإتفاق حول بعض الأمور بين النادي والمدرب القدير.

كان الأهلي قد أعلن تنصيب السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي .

وأوضح بيبو في تصريحات تلفزيونية أن مفاوضات الاهلي مع سباليتي شهدت تفاصيل وكواليس كثيرة قبل أن تفشل في النهاية دون أن يكشف عن مزيداً من التفاصيل.

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ونفى بيبو أن يكون الاهلي كان قد حدد "سقفاً" للتعاقد مع مدربه الجديد بـ2 مليون يورو ، موضحاً أن المفاوضات مع سباليتي لم تفشل بسبب الأمور المالية، وشدد عضو لجنة التخطيط بالأهلي على أن فايلر ليس مدرب صغير ولا مغمور فهو أسم كبير ومدرب يتناسب مع مطالب النادي في الفترة المقبلة.

وأوضح خالد بيبو أن إدارة النادي تثق تماماً في قدرات فايلر التدريبية وستقدم له كل الدعم كما اعتادت مع أي مدرب وستوّفر له كل سُبل النجاح من أجل تحقيق طموحات وأحلام الجماهير.

وأشار بيبو إلى أن أي مدرب كان سيتعاقد معه الاهلي كان سيتعرض لهجوم أيضاً لكن إدارة النادي واثق في قدرات فايلر .