شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كهربا عاق ولا يستحق الرد على تصريحاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوم على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي حاليا، بعد ظهوره على احدى القنوات الفضائية وحديثه عن ازمته مع الزمالك .

وقال منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: " عيل تافهة وعاق ولا يستحق التعليق على اي كلام قاله"

وكان محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، أكد أن رحيله عن نادى الزمالك جاء بعد انتهاء مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 30 يونيو الماضى.

أضاف كهربا فى تصريحات تليفزيونية، إنه رفض الاستمرار فى الزمالك نظرًا لعدم حصوله على كثير من مستحقاته المالية، مؤكدًا إنه لن يحصل عليها، إلا إنه لن يلجأ لشكوى الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمته كانت بسبب تعرضه للإيذاء من شخصين داخل النادى، لافتًا إلى أن مشكلته لم تكن فى الزمالك بشكل عام.