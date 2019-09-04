شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ليون مع نانت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، عن تأجيل مباراة ليون مع نانت لمدة 24 ساعة. وكان من المقرر أن يلتقي ليون مع نانت يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ لكن تم تأجيل المباراة لتقام يوم 28 من الشهر ذاته.
ويحتل ليون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، فيما يأتي نانت في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.
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