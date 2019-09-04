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تأجيل مباراة ليون مع نانت

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ليون مع نانت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، عن تأجيل مباراة ليون مع نانت لمدة 24 ساعة. وكان من المقرر أن يلتقي ليون مع نانت يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ لكن تم تأجيل المباراة لتقام يوم 28 من الشهر ذاته.

ويحتل ليون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، فيما يأتي نانت في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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