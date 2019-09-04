هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية تنظم مبادرة «مرحباً مدرستي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية فعالية ترحيبية بطلاب المدارس بالتزامن مع مبادرة «مرحباً مدرستي» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم هذه السنة تحت شعار «كفو».

وأكد عبدالعزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية أن المبادرة تأتي تحقيقاً للرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة، وأهداف الهيئة العامة للرياضة، وتسهم في تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم. وأشار إلى ضرورة دعم الجهود التعليمية وترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز قيم التسامح داخل المجتمع الإماراتي بفئاته كافة، والتي تتوافق مع رؤية الإمارات التنموية.

من جانبها قامت أماني آل علي مشرفة البرامج والأنشطة في مكتب المنطقة الشرقية بتنفيذ المبادرة من خلال استقبال الطلبة والمعلمين والعاملين في الميدان التربوي بكلمة ترحيبية تحمل في طياتها رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدرسي، لتحفيزهم وتشجيعهم على استقبال العام الدراسي الجديد بسعادة وإيجابية.