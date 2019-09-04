نجوم الجوجيتسو يتألقون في أسبوع أبوظبي للتحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات عرض الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي في المارينا مول أبوظبي والتي جرت يومي أمس وأمس الأول.

وشهدت البطولة مجموعة من النزالات القوية نالت إعجاب جمهور واسع من عشاق اللعبة، وسط ظهور مميز لنجوم الإمارات الذين خطفوا الأضواء وحققوا مجموعة من الميداليات الملونة خلال المنافسات.

وتضمنت الجولة النهائية أربعة نزالات جمعت بين سلطان الشامسي وخالد الأميري في النزال الأول، وتمكن الشامسي من حسم اللقاء والفوز بالميدالية الذهبية. وتميز اللقاء الذي جمع راشد الشحي بخالد الشحي بتقارب في المستوى إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لخالد الشحي الذي أضاف ميدالية ذهبية جديدة إلى مسيرته. وفي النزال الثالث الذي جمع سعود الحمادي بمحمد القبيسي، تمكن الحمادي من حسم اللقاء والفوز بالذهب وشهد النزال الأخير الذي جمع بين النجم الإماراتي محمد السويدي، واللاعب البرازيلي ثاليسون أرواجو تشجيعا قويا نظرا لقوة المتنافسين، وانتهى النزال بتفوق السويدي في إنجاز جديد لجوجيتسو الإمارات. وعقب ختام النزالات تم تكريم الفائزين من قبل محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.