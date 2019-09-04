البرلمان.. حلبة منافسة بين روماريو وبيبيتو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الصراع بين نجمي الفريق الواحد ليس جديداً في عالم الكرة بل ويوجد أيضاً في الرياضات الأخرى، وربما لا تنتهي بعد اعتزال اللعب كما هي حال نجمي السامبا روماريو ثالث هداف في تاريخ البرازيل برصيد 55 هدفاً وبيبيتو خامس هداف برصيد 39 هدفاً اللذين تألقا في مونديال 1994. روماريو أصبح عضواً في المجلس النيابي في ريو دي جانيرو، وانتقد استضافة البرازيل لمونديال 2014 لأن المال يجب أن ينفق على الصحة والتعليم كما انتقد فساد شركات بناء الملاعب وتأخرها في التسليم.

بيبيتو في المقابل، ضمن الهيئة القانونية في مجلس ريو دي جانيرو دافع عن استضافة البرازيل للمونديال وقال: «كافحنا كثيراً للحصول على شرف الاستضافة «ليرد عليه روماريو»: «إما أن بيبيتو جاهل بما يجري على أرض الواقع، وإما يتجاهل وفي الحالتين، غباء مطلق». ولطف بيبيتو الأجواء بتصريح: «روماريو سيبقى صديقي مدى الحياة، كل ما في الأمر أن لديه آراءه ولدي آرائي».