كشف النقاب عن شعار مونديال 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت قطر شعار نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستعد لاستضافتها في العام 2022، من خلال عرضه في معالم مختلفة حول العالم أمس. وعرض الشعار على واجهات معالم عدة في الدوحة، منها مبنى الأرشيف الوطني في منطقة مشيرب وسوق واقف وكتارا، في احتفاليات تابعها مئات من المواطنين والمقيمين.

واستوحي الشعار باللون الأبيض من «الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء»، بحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث. ومن المقرر أن تقام البطولة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، وذلك للمرة الأولى في فصل الشتاء نظراً لارتفاع درجات الحرارة في الدولة الخليجية خلال فصل الصيف.

كما يوحي الشعار ب «رمز اللانهاية» في إشارة إلى «الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم 2022 في قطر والمنطقة».