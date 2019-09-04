شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يضم نافاس وإيكاردي.. ورافينيا إلى سلتا فيجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم بقوة أمس الأول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في القارة العجوز بتعاقده مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، فيما حط مهاجم موناكو الفرنسي الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الرحال في تركيا.

بعد النهاية السعيدة لمسلسل نجمه البرازيلي نيمار، حصل النادي الباريسي على صفقة من العيار الثقيل تمثلت في إيكاردي عزز من خلالها خطه الهجومي الذي عانى الأمرين في المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد في غياب ثلاثيه الضارب المكون من كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني للإصابة ونيمار المستبعد بسبب مطالبته بالعودة إلى صفوفه ناديه السابق برشلونة الاسباني قبل أن يقرر البقاء بعد تعثر المفاوضات.

وأعلن سان جيرمان في بيان تعاقده مع إيكاردي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع بند أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو بحسب وسائل إعلام فرنسية وإيطالية.

سجل إيكاردي (26 عاما) أكثر من 120 هدفاً في 220 مباراة بألوان إنتر، عين قائداً للفريق الإيطالي في سن ال22، توج هدافاً للدوري الإيطالي مرتين وأفضل لاعب في إيطاليا عام 2018، لكنه بات خارج حسابات المدرب الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، علماً بأنه واجه مشاكل في الموسم الماضي مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وهذا الموسم، خاض إيكاردي الحصص التدريبية لكن من دون المشاركة في التمارين الكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

وأعرب إيكاردي عن أمله في استعادة مستواه التهديفي مع النادي الباريسي، وقال في بيان نشره فريق العاصمة: سأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي الجديد على المضي قدماً إلى أبعد حد ممكن في جميع المسابقات أصبح نادي باريس سان جرمان معقلا لكرة القدم الدولية التي جذبت لاعبين رائعين جدا في السنوات الأخيرة. الأداء قوي جدا في باريس والطموحات مرتفعة جدا وأنا على يقين من أن جميع الشروط متوفرة للذهاب إلى أعلى المستويات».

وأعلن سان جيرمان رسمياً تعاقده لمدة أربعة أعوام مع نافاس، ورحيل حارس مرماه ألفونس أريولا إلى صفوف النادي الملكي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف ريال (2014-2019)، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً بين 2016 و2018، ولقب الدوري الإسباني في العام 2017.

وبات نافاس ثاني حارس مرمى ينضم إلى سان جيرمان في الساعات الماضية، بعد إعلان النادي الفرنسي الأحد التعاقد مع الحارس سيرخيو ريكو على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

وأعلن نادي موناكو الفرنسي انتقال مهاجمه ومنتخب كولومبيا راداميل فالكاو إلى صفوف غلطة سراي التركي، وتطرقت مصادر مختلفة مقربة من الملف إلى راتب بقيمة 16 مليون يورو للمواسم الثلاثة بينها ثمانية ملايين يورو في الموسم الأول.

كما تخلى مرسيليا الفرنسي عن لاعب وسطه الدولي البرازيلي السابق لويز غوستافو إلى القطب الثاني في إسطنبول فنربغشة، فيما تعاقد مع لاعب نانت فالنتان رونجييه نحو 15 مليون يورو.

وتعاقد رين مع لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، البرازيلي رافينيا مقابل 21 مليون يورو.

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في إسبانيا، أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع حارس مرمى مواطنه جيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، والمهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» من وست هام الإنجليزي، في عقد لثلاثة أعوام.

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الحادية والعشرين ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل إلى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الثانية حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها إلى جيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود إلى الدرجة الأولى، قبل أن يعود إلى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2018-2019.

كان ضمن التشكيلة المغربية في مونديال روسيا 2018 ولم يخض أي مباراة في النهائيات حيث كان منير المحمدي الخيار الأساسي في حراسة المرمى. لكن بونو كان الحارس الأساسي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر صيف 2019.

وأتى التعاقد مع بونو غداة إعلان نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا في الموسمين الماضيين، استعارة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية.

أما هرنانديز (31 عاما) الذي دافع أيضا عن ألوان ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، فهو أفضل هداف في تاريخ منتخب المكسيك، برصيد 51 هدفاً في 108 مباريات.

وأعلن برشلونة إعارة لاعب وسطه رافينيا إلى سلتا فيجو لمدة عام بعدما مدد عقده مع الناديب الكاتالوني حتى 2021. وهي المرة الثانية التي يعير فيها برشلونة رافينيا إلى سلتا فيجو بعد موسم 2013-2014.

وعاد المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي إلى ايطاليا من بوابة نابولي قادمًا من توتنهام الانجليزي، بعدما أصبح لاعبًا حرًا بعد موسمين أمضاهما في لندن.

وأعلن روما ضم لاعب وسط أرسنال الإنجليزي الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي الكرواتي السابق نيكولا كالينيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما أعار نادي العاصمة مهاجمه التشيكي باتريك تشيك إلى لايبزيغ الألماني وأوضح روما أن مخيتاريان (30 عاماً) الذي سبق له الدفاع عن ألوان شاختار دانييتسك الأوكراني وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقل إلى صفوفه مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وتابع أن كالينيتش (31 عاماً) كلفه مليوني يورو مع إمكانية الشراء مقابل تسعة ملايين يورو.

وأكد المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني فريدي بوبيتش إعارة هدافه الكرواتي أنتي ريبيتش إلى نادي ميلان الإيطالي، في صفقة تشمل انتقال المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الاتجاه المعاكس.

ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة إعارة ريبيتش (25 عاماً) الذي بلغ مع منتخب بلاده، نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.