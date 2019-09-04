شكرا لقرائتكم خبر عن أفاي يحقق انتصاره الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أفاي انتصاره الأول في الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم، وتغلب على فلومينينسي 1 -صفر مساء أمس الأول في ختام المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.
ورفع أفاي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العشرين الأخير، حيث أنه الانتصار الأول للفريق مقابل تسع هزائم وسبعة تعادلات.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن أفاي خطف هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية من ضربة جزاء سددها جواو باولو دا سيلفا ألفيس.
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