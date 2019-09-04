شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل للنسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية، التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي أمس الأول، في فندق ماريوت الجداف، بحضور سارة الصايغ، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس ومديرة الدورة، كما حضرتها منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، وحاضر فيها جمال السويسي، مسؤول اللجنة الفنية بالدورة، وآمنة الخالدي.

تم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، وعرض شروط ومتطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل، والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة، كما أعلنت اللجنة الفنية، أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات.

وقالت لمياء عبدالعزيز خان، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة: «نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من قبل منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الورشة، وهذا دليل على أن الدورة، قد حققت نجاحاً كبيراً، ولاقت صدى واسعاً بين أوساط السيدات في جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتمت إضافة لعبتين جديدتين إلى برنامج منافسات الدورة وهي الكروسفيت وألعاب التحدي، وذلك لزيادة التنوع في الرياضات، وإتاحة الفرصة للمشاركات للتنافس في الرياضة التي يحبونها، ولزيادة قوة المنافسة والتحدي فيما بينهن».

وأضافت: «يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التسجيل في جميع الرياضات المدرجة في الدورة؛ حيث يمكن لكل الراغبات في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى شهر سبتمبر، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة».

واختتمت رئيسة اللجنة المنظمة للدورة: «إن تجمع الموظفات من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي، ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه، كأسعد نساء الأرض».

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وافتتحت فوزية فريدون مديرة الدورة، فعاليات الورشة بكلمة قالت فيها: «بعد النجاح الكبير الذي تحقق للدورة على مدار الأعوام الماضية، يشرفني أن نتعاون معاً ونتشارك في وضع أطر نجاح النسخة السابعة من الدورة الأكبر من نوعها، التي وصلت إلى مكانة عالية وسط الأحداث الرياضية الكثيرة بفضل مشاركتكن المتميزة التي تتزايد عاماً بعد آخر، الأمر الذي يدعونا للفخر بالزيادة الملحوظة في عدد المشاركات، وهو أكبر دليل على التقدم الذي أحدثته لجنة المرأة والرياضة في نشر الوعي الرياضي بين النساء، ونتقدم بالشكر إلى كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإلى كل الاتحادات الرياضية، التي أسهمت في دعم جهود اللجنة في كل الفعاليات الرياضية».

وأطلقت اللجنة المنظمة للدورة، حملة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتحفيز وتشجيع المنتسبات على المشاركة في الدورة.

وتتضمن الدورة، تنظيم منافسات 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، إضافة إلى لعبتين جديدتين تمت إضافتها إلى الدورة هذا العام، وهي الكروسفيت وألعاب التحدي.

وستقام البطولة في الألعاب الفردية في فئتين، فئة المواطنات وفئة المقيمات باستثناء لعبة البولينغ؛ حيث تقام البطولة في الفردي والفرقي.

وتم تحديد الحد الأقصى لتسجيل اللاعبات في كل لعبة ضمن اللائحة الفنية لكل لعبة وفقاً لقوانين وخصوصيات الألعاب، وتتضمن تسجيل 16 لاعبة في رياضات كرة اليد، كرة السلة، وكرة الطائرة، و12 لاعبة في كل فريق برياضة البولينغ على أن تكون 6 من المواطنات و6 من المقيمات، وفي الألعاب الفردية الشطرنج الريشة الطائرة وسباق الطريق والدراجات الهوائية والسباحة وكرة الطاولة، يسمح بمشاركة 14 لاعبة 7 من المواطنات و7 من المقيمات.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.