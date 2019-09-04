لاعبو الإمارات يتألقون في معسكر «دو لاليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مركز دو لاليجا للكفاءات العالية، معسكره التدريبي الكشفي، والذي أقيم في ماربيا بإسبانيا، للعام الرابع على التوالي، بفوز فريق تحت 15 عاماً على فريق ملقا الإسباني، أحد أفضل فرق الشباب في إسبانيا.

انعكست التدريبات الاحترافية التي تلقاها الفريق على نتائج مبارياته ضد أفضل فرق الشباب بالدوري الإسباني «لا ليجا» بالمعسكر في إسبانيا، حيث استغل الفريق كل ثغرات الفريق الإسباني، ولعب على الارتداد السريع والضغط على الخصم من الأجنحة ومن عمق الملعب، لتسفر مجهوداتهم عن زيارة شباك ملقا 6 مرات متتالية.

شهدت المباراة تألق اللاعبين الإماراتيين الذين انضموا لتدريبات مركز دو لاليجا للكفاءات العالية في أعقاب الشراكة التي أبرمها المركز مع مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز كفاءات المواهب الوطنية الشابة وإكسابهم الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم، وهو ما يعدهم بالشكل الأمثل للمشاركة في البطولات الدولية.

وخطف عدد من اللاعبين من فرق تحت 15 وتحت 16 وتحت 17 عاماً أنظار كشافي أندية مثل أتلتيكو مدريد وملقا وسيلتا فيجو وريال بيتيس وقادش الذين أثنوا على مستوى اللاعبين وستعلن اختياراتهم النهائية في غضون أسابيع.

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وقال عبدالواحد جمعة، النائب التنفيذي لرئيس الإعلام والاتصال المؤسسي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو: إن مهمة مركز دو لاليجا للكفاءات العالية، كانت واضحة منذ اليوم الأول، حيث عملنا على إعداد اللاعبين الشباب لتقديم مواهب مستعدة للعب كرة القدم على مستوى احترافي.

وتجربة هذا العام مميزة نظراً لانضمام لاعبين من المنتخب الوطني الإماراتي للشباب إلينا، وذلك في أعقاب الشراكات التي أبرمناها مع مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، وهي الشراكات التي تتماشى مع التزام مركز دو لايجا للكفاءات العالية بلعب دور محوري في تعزيز كفاءات المواهب الوطنية الشابة وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم وهو ما يعدهم بالشكل الأمثل للمشاركة في البطولات الدولية.

وأكدت مايتي فينتورا، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط أن المستوى الرائع الذي ظهر به اللاعبون كان متوقعاً نظراً لموهبتهم العالية والأسلوب التدريبي المتبع في مركز دو لاليجا للكفاءات العالية.

وقالت: مركز دو لا ليجا للكفاءات العالية يقوم بإعداد لاعبي كرة القدم الشباب لممارسة اللعبة على أعلى المستويات الاحترافية والمهنية، حيث يتم تدريبهم لمدة سنة كاملة على يد مجموعة من أفضل المدربين المعتمدين من رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» وبعدها يسافر أفضل اللاعبين وأكثرهم تطوراً وبذلًا للمجهود إلى إسبانيا للخضوع لمعسكر تدريبي مكثف يلعب خلاله عدداً من المباريات التنافسية ضد فرق الشباب في الدوري الإسباني وأمام مدربين وكشافي أندية الدوري الإسباني المهتمة بالتعاقد مع المواهب الشابة.