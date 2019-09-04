شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التسجيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في ثلاث منافسات مختلفة أي في لعبة جماعية واحدة ولعبتين فرديتين، أو ثلاث ألعاب فردية فقط، ويسمح لكل فريق بتسجيل خمس لاعبات مقيمات في كل فريق كحد أقصى، كما يسمح بتسجيل لاعبة واحدة من المواطنات من خارج المؤسسة في الألعاب الجماعية.

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