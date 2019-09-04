شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 5 لاعبين أجانب لتمثيل منتخبات بلادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ستشهد مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي التي ستلعب يومي 6 و7 سبتمبر الحالي غياب اللاعبين الدوليين عن قائمة الفرق التي ستخوض تلك المواجهات.

غيابات الأندية لن تقتصر على اللاعبين «المواطنين»، بل ستشهد غياب بعض من اللاعبين «الدوليين» الأجانب، وإن كان عددهم لن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من بين اللاعبين ال 54 الذين تم التعاقد معهم رسمياً حتى الآن.

وكانت الفرق حسمت هوية لاعبيها الأجانب باستثناء كل من الظفرة الذي لا يزال يبحث عن الأجنبي الرابع، في الوقت الذي وجد الوحدة نفسه مجبراً على البحث عن لاعب بديل للبرازيلي ليوناردو داسوزا الذي قرر الانضمام إلى شباب الأهلي وترك «أصحاب السعادة».

وسيشهد الموسم الجديد تواجد أكثر من 25 جنسية للاعبين حضر أغلبيتهم من أرض بلاد السامبا التي سيكون لها حصة الأسد من اللاعبين الأجانب.

ومن بين الأجانب الذين تعاقدت معهم الأندية سواء من بقي من الموسم الماضي أو من الوجوه الجديدة، فقد وقع الاختيار على 5 منهم من أجل الدفاع عن ألوان منتخبات بلادهم.

وتم اختيار كل من الأردني ياسين البخيت من أجل الدفاع عن ألوان «النشامى» في الجولة الأولى من التصفيات المونديالية أمام منتخب الصين تايبيه يوم غد.

ونال لاعب العين الجديد التوغولي لابا كودجو استدعاء من منتخب بلاده، للمشاركة في لقاء منتخب بلاده مع جزر القمر يوم الجمعة المقبل.

وحظي لاعب الجزيرة الجديد الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، بدعوة دولية لتمثيل منتخب بلاده في المباراة الودية التي سيلعبها أمام منتخب زامبيا في 7 الحالي، بينما تم اختيار براندلي كواس لاعب النصر الجديد لتمثيل منتخب بلاده كوراسو في أيام الفيفا.

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وكان لاعب الوصل الإكوادوري جايبور قد نال استدعاء مبكراً من أجل تمثيل منتخب بلاده في التجمع الذي سيتضمن خوض مواجهة ودية مع نظيره منتخب بيرو.

ولم ينضم الأوزبكي شوكوروف إلى صفوف منتخب بلاده بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث لا يزال يحظى بفرصة تأهيل مع مشاركة تدريجية في مباريات الملك، كما لم يتم استدعاء ثنائي «الملك» لاعبي الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو غوميز.

أما قائمة اللاعبين الدوليين الذين تم اختيارهم لتمثيل منتخبات بلادهم في تجمعات شهر سبتمبر/ أيلول الحالي فهي على الشكل التالي:

النصر: براندلي كواس (كوراسو)

الجزيرة: ثولاني سيريرو (جنوب إفريقيا)

العين: لابا كودجو (توغو)

الوصل: جايبور (الأكوادور)

اتحاد كلباء: ياسين البخيت (الأردن)