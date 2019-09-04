الزوراء يتعاقد مع مدافع موريتاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي، مع لاعب المنتخب الموريتاني الحسن سالم، لتمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.

وقال مصدر في إدارة الزوراء، إن الإدارة نجحت وعبر التعاون مع مدرب فريق الزوراء حكيم شاكر في استقطاب المدافع الموريتاني الحسن سالم الذي سيكون إضافة قوية للفريق. وكان فريق الزوراء أنهى معسكره التدريبي في المغرب، وعاد مساء أمس إلى بغداد.