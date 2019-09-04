«جوجيتسو الإمارات» في عالمية الأشبال وبطولة البلقان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، المشاركة في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة التي ستقام في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، وبطولة البلقان للناشئين تحت 18 سنة التي ستقام في المدينة نفسها وخلال الفترة ذاتها وتم اختيار 26 لاعباً لتمثيل المنتخبين في تلك البطولة، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري المرافقين.

أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد أن بعثة منتخب الناشئين ستضم 13 لاعباً هم حمد الشحي ومحمد الشحي في وزن 38 كجم، وسهيل إسماعيل في وزن 42 كجم، ومحمد الكتبي ومحمد العامري تحت 46 كجم، وراشد الشحي في وزن 50 كجم، وحمدان المنصوري وزايد الشامسي وزن 55 كجم، وفرج العولقي وسعود الحوسني تحت 60 كجم، وسلطان الحوسني في وزن 66 كجم، وسيف المنصوري في وزن تحت 73 كجم، وسلطان الشامسي في وزن فوق 73 كجم.

وعن منتخب الناشئين تحت 18 سنة الذي سيشارك في بطولة البلقان، قال المنهالي إنه يضم 13 لاعباً أيضاً هم خالد بن شملان في وزن 46 كجم، ومايد الشحي وعمر السويدي في وزن 50 كجم، وأحمد الزعابي وعبد الرحمن ناجي في وزن 55 كجم، وخالد الشحي في وزن 60 كجم، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن 66 كجم، وهزاع القبيسي ومحمد المنصوري في وزن 73 كجم، وسالم مبارك في وزن تحت 81 كجم، وسعيد القبيسي ونايف المنصوري في وزن فوق ال 81 كجم.

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وحول برنامج إعدادهم للبطولتين أوضح المنهالي أنه في البداية تم اختيار اللاعبين بناء على تقارير المدربين في الأندية ومدربي المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أن المنتخبين في معسكر داخلي حالياً يتدربون فترتين يومياً مع عدد من اللاعبين الأجانب المميزين المتواجدين في الدولة وعددهم 12 لاعباً من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وشرق أوروبا، تم استقدامهم لمدة شهر لتوفير فرص الاحتكاك القوي مع لاعبينا في تدريباتهم اليومية بصالة مبادلة أرينا تحت إشراف مدربينا سيجي ورامون، وسيستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى بوخارست في تاريخ 11 سبتمبر الجاري.

وعن الهدف من المشاركة في تلك البطولة قال المنهالي: هدفنا دائماً المنافسة على المراكز الأولى وصعود منصات التتويج، خصوصاً في تلك المراحل السنية التي تعودنا فيها على حصد الميداليات في كل المحافل، ولا سيما أن الإمارات تملك أفضل برامج نشر وتطوير اللعبة في العالم باعتراف الاتحاد الدولي للجوجيتسو، كما أنها تملك أفضل برامج لتأهيل وصناعة الأبطال، وأكبر دليل على ذلك ما حققناه في بطولة العالم للناشئين والشباب الأخيرة في مارس من العام الماضي، الاتحاد سيستثمر بطولة البلقان في التعرف إلى مستويات اللاعبين الذين سيحضرون إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم المقبلة.

وحول البرنامج التفصيلي للإعداد من أجل المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في أبوظبي نوفمبر المقبل أكد المنهالي أن جميع المنتخبات تتدرب حالياً بشكل مكثف، وأن برامج الإعداد متواصلة ولا تتوقف، وستجري تصفية للاعبين في كل المنتخبات قبل السفر لمعسكر سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية الذي سيقام لمدة 5 أسابيع خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى أوائل نوفمبر بحيث يدخل اللاعبون أجواء البطولة ويصلون إلى أعلى معدلات التركيز البدني والفني والذهني.