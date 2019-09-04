ميسي يتسلم الكرة الذهبية ل «مدارس الفاتيكان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي أمس الأول الكرة الذهبية التعليمية التي تمنحها مؤسسة «مدارس» التي أنشأها بابا الفاتيكان فرانسيس، وذلك لإبراز القيمة الكبيرة التي يمثلها هذا اللاعب.

وقام رئيس مؤسسة «مدارس» خوسيه ماريا دل كورال بتسليم الجائزة لنجم نادي برشلونة الإسباني، بعد أن فاز بالمركز الأول في التصويت الذي جرى حول هذه الجائزة وشارك فيه آلاف الأطفال والشباب عبر الشبكة الإلكترونية التي تربط فروع مؤسسة «مدارس» في 190 دولة مختلفة حول العالم.

ومؤسسة «مدارس» هي شبكة عالمية مكونة من معاهد تعليمية تم إنشاؤها من خلال برنامج تم تدشينه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قبل أن تنتشر في عدة دول، ويصل عدد مدارسها إلى 500 ألف مدرسة.

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وتهدف هذه المؤسسة إلى ضمان اندماج الطلاب حول العالم في العملية التعليمية من خلال تدشين مبادرات في مجالات التكنولوجيا والرياضة والفن.

وصنعت الكرة التي قدمت لميسي من الأقمشة البالية بأيدي أطفال من مدينة كوكومو في موزمبيق، حيث تمثل «لعبة كرة القدم النقية»، على حد وصف المؤسسة البابوية.

وصوت المشاركون في هذا الاستقصاء لصالح ميسي، لأنه في نظرهم مثال للقيم، مثل اللعب الجماعي، والصلابة بالإضافة إلى الاجتهاد والإصرار اللذين ساعداه على التغلب على أمراضه الجسدية في الصغر.