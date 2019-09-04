شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة في تايلاند يستقبل القبيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سيف الشامسي سفير الدولة لدى تايلاند البطل الإماراتي العالمي راشد بطي القبيسي ممثل الدولة وشرطة أبوظبي في سباقات القدرة والتحمل، وذلك في العاصمة بانكوك، وتأتي هذه الزيارة ضمن دعم رياضيي الدولة قبل مشاركاتهم الدولية، لتكون حافزاً نحو التمثيل المشرف للدولة في جميع المحافل الدولية. وفي نهاية الزيارة جرى تبادل الهدايا التذكارية.
ويستعد بطلنا العالمي القبيسي للمشاركة في بطولة كأس العالم للتحمل والجري في مدينة ليك في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر المقبل. ويملك القبيسي سجلاً حافلاً من الإنجازات الخليجية والإقليمية، ويعتبر من الأبطال الذين حققوا إنجازات باسم الدولة وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي في سباقات القدرة في أولى بدايتها في الخليج والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الدولة في تايلاند يستقبل القبيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.