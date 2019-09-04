سفير الدولة في تايلاند يستقبل القبيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سيف الشامسي سفير الدولة لدى تايلاند البطل الإماراتي العالمي راشد بطي القبيسي ممثل الدولة وشرطة أبوظبي في سباقات القدرة والتحمل، وذلك في العاصمة بانكوك، وتأتي هذه الزيارة ضمن دعم رياضيي الدولة قبل مشاركاتهم الدولية، لتكون حافزاً نحو التمثيل المشرف للدولة في جميع المحافل الدولية. وفي نهاية الزيارة جرى تبادل الهدايا التذكارية.

ويستعد بطلنا العالمي القبيسي للمشاركة في بطولة كأس العالم للتحمل والجري في مدينة ليك في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر المقبل. ويملك القبيسي سجلاً حافلاً من الإنجازات الخليجية والإقليمية، ويعتبر من الأبطال الذين حققوا إنجازات باسم الدولة وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي في سباقات القدرة في أولى بدايتها في الخليج والوطن العربي.