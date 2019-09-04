شكرا لقرائتكم خبر عن تيري - فيرديناند.. صراع ممزوج بالعنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما كان تشيلسي ومانشستر يونايتد أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، نافس جون تيري قائد تشيلسي زميله في المنتخب ريو فيرديناند مدافع اليونايتد على لقب الأفضل. وتحولت المنافسة بين المدافعين إلى شجار وعداء اجتماعي، بعد أن تفوه تيري بكلمات عنصرية لشقيق فيرديناند، أنتون، أثناء مباراة، ما دفع فيرديناند للقول: «تيري سيظل دائماً أكبر أحمق، لم يعتذر بل ولم أتحدث معه أصلاً في الموضوع. مرت سنين على الحادثة وما زلت عاجزاً عن مسامحته أو نسيان الألم الذي سببه لنا».
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