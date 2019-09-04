سودربيرج ضمن الأفضل في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد السويدي سيباستيان سودربيرج، لقب «بطولة أوميجا الأوروبي ماسترز» في سويسرا؛ ليقطع خطوة مهمة، اقتحم فيها قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»؛ ليكون قريباً للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف الختامية للموسم، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصد سودربيرج، خريج جولة التحدي الموسم الماضي بهذا الفوز 585 نقطة ليقفز 73 مركزاً متقدماً من المركز 120 إلى المركز 47 في «السباق إلى دبي» بمجموع 870.9 نقطة هذا الموسم.

ومن جانبه بدا الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، جاهزاً لإحراز اللقب الأوروبي بعد جولته النهائية، لكنه اضطر إلى مشاركة المركز الثاني مع كالي ساموجا وأندريس جاجلي بعد فوز سودربيرج؛ ليكسب كل واحد منهم 232.5 نقطة.

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وقفز بطل جولة موانئ دبي العالمية، مرتين من المركز 46 إلى المركز 31 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 1065.1 نقطة هذا الموسم، وفي نفس الوقت تحرك ساموجا من المركز 113 إلى المركز 71، بينما تقدم جاجلي من المركز 138 إلى المركز 86 في «السباق إلى دبي».

وتشارك الإسباني أدري أرناوس والفرنسي مايك لورنزو فير، المركز السادس؛ ليحصد كل واحد منهما 113.8 نقطة.

وانتقل أرناوس من المركز 31 إلى المركز 25، بينما قفز لورنزو فير من المركز 32 إلى المركز 28 في «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم، ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، تشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتي أبوظبي أتش إس بي سي، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.