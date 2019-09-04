شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات إنجليزية حول توحيد إغلاق باب التنقلات مع أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع حملة أسهم الأندية الإنجليزية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري؛ لبحث العودة لتاريخ إغلاق باب التنقلات الصيفية الذي كان في الماضي يتوافق مع موعده في أوروبا. وأغلقت إنجلترا باب التنقلات قبل 3 أسابيع من موعد إغلاق الأندية الأوروبية، ما منح الأخيرة فرصة أكبر في التفاوض على الأسعار والأجور، والأهم من هذا خطف أبرز نجوم الأندية الإنجليزية، ما نجم عنه حدوث إرباك في حسابات مدربيها. مانشستر يونايتد من أكثر المتحمسين وفق التقارير للعودة للموعد الموحد في إغلاق باب التنقلات، كما عبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنهام عن انزعاجه من ملاحقة الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد واليوفنتوس لنجومه.

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