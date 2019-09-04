بيبو: تفاوضنا بالفعل مع سباليتي.. وفايلر اسم كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال خالد بيبو، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إنهم تفاوضوا بالفعل مع المدير الفني الإيطالي سباليتي ليكون خليفة للأوروجواياني لاسارتي.

الأهلي كان قد استغنى عن خدمات مديره الفني السابق الأوروجواياني لاسارتي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.

بيبو، أضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب على فضائية أم بي سي، مساء اليوم الثلاثاء:"مفاوضات الأهلي مع سباليتي لم تفشل، بسبب المقابل المادي، هناك أمور أخرى".

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وتطرق عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في حديثه للمدير الفني الجديد لفريقه، السويسري فايلر.

وقال بيبو عن فايلر:"الأهلي لم يتعاقد مع مدير فني صغير، فايلر اسم كبير، ومدرب يتناسب مع إمكانيات النادي الأهلي تماماً، ويتوافق مع ما كنا نريده".

وأتم فايلر حديثه بالإشارة إلى أن مفاوضات الأهلي مع سباليتي لم تفشل بسبب المقابل المادي، قائلًا:"هناك تفاصيل كثيرة في المفاوضات ولم تتم الصفقة في النهاية".