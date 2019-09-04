كهربا يرد على إمكانية عودته لمصر.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي أفيس البرتغالي، إنه سيعود لمصر بعد 20 يومًا لزيارة أسرته، مبديًا سعادته بالعودة للعب بأوروبا مرة أخرى.

وعن إمكانية عودة لمصر في الانتقالات الشتوية، بشهر يناير المقبل، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللعيب، قال :"اللي ربنا عاوزه هيكون".

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وتطرق كهربا، في حديثه لمساندة جماهير الأهلي له خلال الفترة الماضية، بقوله:"جمهور الأهلي عل رأسي ويعلمون أنني أحبهم ورأيت منهم حب غير طبيعي خلال الفترة الماضية رغم أنني لم ألعب مباريات لفريقهم أو أسجل لهم أهدافًا".

وأتم حديثه بقوله:"أشكرهم على كل الدعم خلال الفترة الماضية وإن شاء الله الخير قادم".

وكان كهربا قد انتقل لصفوف نادي أفيس البرتغالي عقب انتهاء عقده ـ بحسب تأكيده ـ مع ناديه السابق، الزمالك.