علي معلول يتحدث عن مشاكل فايلر مدرب الأهلي مع اللاعبين التوانسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شريف:

قال علي معلول ظهير النادي الأهلي ومنتخب تونس، أن المشاكل السابقة للسويسري رينيه فايلر مع اللاعبين التوانسة في الدوريات الأوروبية لا تشغله مطلقًا.

وأشار معلول في تصريحات مصورة لموقع فوت 24 التونسي، إلى أنه لا ينوي الرحيل عن النادي الأهلي حاليًا، في ظل العلاقة المميزة بينه وبين إدارة وجماهير الفريق.

وقال لاعب الأهلي: "فترتي مع ألان جيريس لم تكن موفقة، لكن كنت مع المنتخب التونسي بكل قلبي، وتمنيت أن يتأهل الفريق لنهائي كأس الأمم والفوز بالبطولة، الآن معنا مدرب تونسي وأتمنى مساعدته بكل ما أمتلك".

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وأكمل: "لم أتعرف على مدربي الجديد في الأهلي، أتمنى أن يكون خيار موفق من جانب الإدارة، مشاكله السابقة مع حمدي الحربي في أندرلخت أو مع أي تونسي في زيروخ لا تقلقني".

وأضاف: "لدي الملعب وأدواري بداخله، هذا هو الفيصل بيني وبين المدرب الجديد، وأتمنى ألا تحدث أي مشاكل بيني وبينه".

واختتم: "عقدي مع الأهلي ممتد لمدة ثلاث سنوات، أنا ألعب في الفريق الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، علاقتي ممتازة مع الجميع حتى الجماهير، لا نية للرحيل عنه حاليًا نهائيًا".