كيليني وماندزوكيتش وتشان خارج قائمة يوفنتوس في دوري الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء عن قائمته التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مفاجئتين من العيار الثقيل بخروج الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والألماني إيمري تشان بقرار فني، فضلاً عن المدافع المخضرم جورجيو كيليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقدم “البيانكونيري” قائمة تضم 22 لاعبا للمشاركة في ‘التشامبيونز ليج’ وأوقعت قرعة البطولة بطل إيطاليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وجاء قرار المدير الفني ماوريسيو ساري باستبعاد ماندزوكيتش رغم كونه أحد العناصر الرئيسية إبان فترة المدرب السابق ماسيمليانو أليجري، بالإضافة لإيمري تشان، الذي فضل عليه الويلزي آرون رامسي الذي انضم في صفقة انتقال حر للفريق خلال الميركاتو الصيفي قادما من أرسنال الإنجليزي.

وجاءت القائمة الكاملة للفريق على النحو التالي: فويتشيك تشيسني وجانلويجي بوفون وكارلو بنسوليو وماتيا دي تشيليو وماتيس دي ليخت وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وكريستيانو رونالدو وآرون رامسي وباولو ديبالا وجونزالو إيجوالين وخوان كوادرادو ودوجلاس كوستا وأليكس ساندرو ودانيلو وبليز ماتويدي وليوناردو بونوتشي ودانييلي روجاني وأدريان رابيو وميريح ديميرال ورودريجو بينتانكور وفيدريكو بيرناردسكي.