أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفي الأوروبي

ضرب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم بقوة الإثنين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في القارة العجوز بتعاقده مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، فيما حط مهاجم موناكو الفرنسي الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الرحال في تركيا.

بعد النهاية السعيدة لمسلسل نجمه البرازيلي نيمار، حصل النادي الباريسي على صفقة من العيار الثقيل تمثلت في إيكاردي عزز من خلالها خطه الهجومي الذي عانى الأمرين في المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد في غياب ثلاثيه الضارب المكون من كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني (للإصابة) ونيمار المستبعد بسبب مطالبته بالعودة إلى صفوفه ناديه السابق برشلونة الإسباني قبل أن يقرر البقاء بعد تعثر المفاوضات.

قدوم إيكاردي ونافاس

وأعلن سان جيرمان في بيان تعاقده مع إيكاردي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع “بند أحقية الشراء” مقابل 70 مليون يورو بحسب وسائل إعلام فرنسية وإيطالية.

سجل إيكاردي (26 عاما) أكثر من 120 هدفا في 220 مباراة بألوان إنتر، عين قائدا للفريق الإيطالي في سن الـ22، توج هدافا للدوري الإيطالي مرتين وأفضل لاعب في إيطاليا عام 2018، لكنه بات خارج حسابات المدرب الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، علما بأنه واجه مشاكل في الموسم الماضي مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وهذا الموسم، خاض إيكاردي الحصص التدريبية لكن من دون المشاركة في التمارين الكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

وأعرب إيكاردي عن أمله في استعادة مستواه التهديفي مع النادي الباريسي، وقال في بيان نشره فريق العاصمة “سأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي الجديد على المضي قدما إلى أبعد حد ممكن في جميع المسابقات. أصبح نادي باريس سان جيرمان معقلا لكرة القدم الدولية التي جذبت لاعبين رائعين جدا في السنوات الأخيرة. الأداء قوي جدا في باريس والطموحات مرتفعة جدا وأنا على يقين من أن جميع الشروط متوفرة للذهاب إلى أعلى المستويات”.

وفي وقت مبكر ظهر اليوم، أعلن سان جيرمان رسميا تعاقده لمدة أربعة أعوام مع نافاس، ورحيل حارس مرماه ألفونس أريولا إلى صفوف النادي الملكي على سبيل الاعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف ريال (2014-2019)، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018، ولقب الدوري الإسباني في العام 2017.

وبات نافاس ثاني حارس مرمى ينضم الى سان جيرمان في الساعات الماضية، بعد إعلان النادي الفرنسي الأحد التعاقد مع الحارس سيرخيو ريكو على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

فالكاو إلى تركيا

وأعلن نادي موناكو الفرنسي انتقال مهاجمه ومنتخب كولومبيا راداميل فالكاو إلى صفوف غلطة سراي التركي.

وكان فالكاو (33 عاما) مرتبطا مع موناكو بعقد حتى حزيران/يونيو 2020، بيد أن نادي الإمارة سمح له صباح الأحد بالتوجه إلى اسطنبول للخضوع الى الفحص الطبي واتمام صفقة انتقاله الى الفريق التركي.

وانضم فالكاو إلى غلطة سراي في صفقة مجانية لمدة ثلاثة مواسم.

وتطرقت مصادر مختلفة مقربة من الملف الى راتب بقيمة 16 مليون يورو للمواسم الثلاثة بينها ثمانية ملايين يورو في الموسم الأول.

كما تخلى مرسيليا الفرنسي عن لاعب وسطه الدولي البرازيلي السابق لويز غوستافو إلى القطب الثاني في اسطنبول فنربغشة، فيما تعاقد مع لاعب نانت فالنتان رونجييه نحو 15 مليون يورو.

وتعاقد رين مع لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، البرازيلي رافينيا مقابل 21 مليون يورو.

إشبيلية يضم بونو وتشيتشاريتو

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في إسبانيا، أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع حارس مرمى مواطنه جيرونا الدولي المغربي ياسين بونو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، والمهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز “تشيتشاريتو” من وست هام الإنكليزي، في عقد لثلاثة أعوام.

وبدأ بونو البالغ من العمر 28 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل أن ينتقل الى أتلتيكو مدريد الإسباني بعمر الحادية والعشرين ليلعب في صفوف الفريق الرديف.

وبعد موسمين، انتقل الى صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الثانية حينها موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل بعدها الى جيرونا موسم 2016-2017 ويساهم في موسمه الأول معه في الصعود الى الدرجة الأولى، قبل أن يعود الى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2018-2019.

كان ضمن التشكيلة المغربية في مونديال روسيا 2018 ولم يخض أي مباراة في النهائيات حيث كان منير المحمدي الخيار الأساسي في حراسة المرمى. لكن بونو كان الحارس الأساسي لأسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر صيف 2019.

وأتى التعاقد مع بونو غداة إعلان نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا في الموسمين الماضيين، استعارة الحارس الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية.

أما هرنانديز (31 عاما) الذي دافع أيضا عن ألوان ناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني، فهو أفضل هداف في تاريخ منتخب المكسيك، برصيد 51 هدفا في 108 مباريات.

ويعود هرنانديز بالتالي الى الدوري الإسباني حيث لعب لريال مدريد موسم 2014-2015، وسيعزز الخط الهجومي للنادي الأندلسي لا سيما بعد رحيل الفرنسي وسام بن يدر الى موناكو، وبابلو سارابيا الى سان جيرمان.

وأعلن برشلونة اعارة لاعب وسطه رافينيا الى سلتا فيغو لمدة عام بعدما مدد عقده مع الناديب الكاتالوني حتى 2021.

وهي المرة الثانية التي يعير فيها برشلونة رافينيا الى سلتا فيغو بعد موسم 2013-2014.

يورنتي ومخيتاريان في ايطاليا

وعاد المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي إلى ايطاليا من بوابة نابولي قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بعدما أصبح لاعبًا حرًا بعد موسمين أمضاهما في لندن.

ولم يفصح النادي الجنوبي عن أي تفاصيل بما خص الصفقة، لكن تقارير صحافية محلية أشارت الى أن لاعب يوفنتوس السابق (2013-2015) وقع عقدا لمدة عامين.

وأعلن روما ضم لاعب وسط أرسنال الإنكليزي الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي الكرواتي السابق نيكولا كالينيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما أعار نادي العاصمة مهاجمه التشيكي باتريك تشيك الى لايبزيغ الالماني.

واوضح روما أن مخيتاريان (30 عاما) الذي سبق له الدفاع عن ألوان شاختار دانييتسك الأوكراني وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، انتقل إلى صفوفه مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وتابع ان كالينيتش (31 عاما) كلفه مليوني يورو مع إمكانية الشراء مقابل تسعة ملايين يورو.

وأكد المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني فريدي بوبيتش إعارة هدافه الكرواتي أنتي ريبيتش الى نادي ميلان الإيطالي، في صفقة تشمل انتقال المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الاتجاه المعاكس.

ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة إعارة ريبيتش (25 عاما) الذي بلغ مع منتخب بلاده، نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.