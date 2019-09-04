سانشيز بعد انتر ميلان: مانشستر يونايتد لم يمنحني فرصة

قال المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إنه لم يحصل على الفرصة الكافية لتحقيق النجاح كلاعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وشارك سانشيز /30 عاما/ في 31 فقط من 77 مباراة لمانشستر خلال 19 شهرا قضاها ضمن صفوف الفريق، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل ايام بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وقال سانشيز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “كنت سعيدا في مانشستر يونايتد، لكنني كنت دائما أقول لأصدقائي: أرغب في اللعب.”

وأضاف “لو منحونني فرصة (أكبر) للعب، لقدمت أفضل ما لدي. أحيانا كنت ألعب 60 دقيقة ثم لا أشارك في المباراة التالية، ولم أكن أعرف سبب ذلك.”

Advertisements

وكان سانشيز واحدا من أبرز نجوم أرسنال، وسجل له 80 هدفا خلال 166 مباراة.

وكان انتقاله إلى مانشستر يونايتد في صفقة كبيرة، بمثابة خطوة للأمام في مسيرته وقال اللاعب إنه لم يندم على تلك الخطوة.

وقال سانشيز “إنني سعيد للغاية بأنني انضممت إلى مانشستر يونايتد. دائما ما أقول هذا… ولست نادما على ذلك.”