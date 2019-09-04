بالفيديو.. محمد صلاح يقضي إجازته في دبي بعد إلغاء معسكر المنتخب

يستغل اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر إلغاء معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر، ليقضي فترة إجازته في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لمحمد صلاح.

وألغى المنتخب المصري معسكرًا في سبتمبر

الجاري نظرًا لعدم إعلان اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اسم المدرب الجديد والجهاز الفني الذي يخلف أجيري ومعاونيه.

وطار صلاح من إنجلترا إلى الإمارات بحثًا

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عن الأجواء المألوفة بالنسبة له، من أجل إعادة شحن طاقته قبل العودة لاستئناف الموسم الصعب الذي ينتظره مع ليفربول.

وكان صلاح سجل ثلاثة أهداف في الجولات الأربع الأولى في البريميرليج، من بينها هدفان في شباك أرسنال في أفضل لقاء للنجم المصري حتى الآن في موسمه الجديد.

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