يستغل اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر إلغاء معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر، ليقضي فترة إجازته في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لمحمد صلاح.
وألغى المنتخب المصري معسكرًا في سبتمبرالجاري نظرًا لعدم إعلان اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اسم المدرب الجديد والجهاز الفني الذي يخلف أجيري ومعاونيه.
وطار صلاح من إنجلترا إلى الإمارات بحثًا
وكان صلاح سجل ثلاثة أهداف في الجولات الأربع الأولى في البريميرليج، من بينها هدفان في شباك أرسنال في أفضل لقاء للنجم المصري حتى الآن في موسمه الجديد.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد صلاح يقضي إجازته في دبي بعد إلغاء معسكر المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.