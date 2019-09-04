كهربا يتجاهل دعم جمهور الزمالك ويشكر مشجعي الأهلي على دعمهم

أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق، ونادي افيس البرتغالي الحالي أنه يكن كل التقدير والاحترام لجمهور الأهلي الذي سانده خلال الفترة الماضية.

وقال محمود كهربا في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" إنه يشكر جمهور الأهلي علي الدعم في الفترة الأخيرة، مضيفا أنه استفاد كثيرا من

نادي الزمالك ولكنه حصل علي وعود كثيرة ولم يوفا بها.

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وأضاف قائلا: "أنا مشكلتي مش مع جمهور الزمالك وانا احبهم كثيرا ولا اقدر علي زعلهم وانا مشكلتي مع ناس اذؤني ولن اشكو الزمالك بسبب المستحقات".



وأكد كهربا أن من يهاجمني علي السوشيال ميديا جميعهم مأجورين وأنهم قلة مندسة وسأحصل علي حقي بالأفعال وليس بالكلام، مضيفا: "أنه يشكر جمهور الاهلي علي دعمهم له وقال إنهم "عضلاتي" ومن الممكن أن يكون في مصر في يناير".



واختتم كهربا تصريحاته قائلا إن جمهور الزمالك ليس له الحق في الزعل منه أو لومه، لأنه لا أحد يعرف ما يحدث داخل الغرف المغلقة.