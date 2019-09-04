رسمياً.. الاتحاد السوري يحرم عمر خربين من تمثيل المنتخب طوال حياته

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بياناً بحرمان عمر خربين لاعب المنتخب السوري والهلال السعودي من تمثيل المنتخب طوال حياته.
وجاء نص البيان كالتالي..
"إيماناً بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه هو شرف لأي لاعب، وانطلاقاً من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه بما يضمن الوحدة والتجانس بين كافة اللاعبين، ونظراً لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية ، فقد
وأضاف البيان :"إن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوماً، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء".
واختتم الاتحاد البيان قائلاً :"يحتفظ الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته".
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