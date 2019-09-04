الإسماعيلي يتعاقد مع حارس الزمالك

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان في التعاقد مع محمود عبدالمنصف حارس الزمالك مواليد 97لمدة خمس مواسم.
وخاض عبد المنصف مران اليوم مع النادى الإسماعيلى تحت قيادةسعفان الصغير.
وكان عبد المنصف قد انتقل من صفوف أبو قير للاسمدة إلى نادى الزمالك خلال تولى فترة أحمد حسام ميدو رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.
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