شاهد.. النني ضمن قائمة بشكتاش المشاركة في الدوري الأوروبي

شهدت قائمة فريق بشكتاش التركي تواجد الدولى المصرى محمد الننى، استعداداً للمشاركة فى الدورى الأوروبى فى الموسم الجارى. الموسم الجارى. وأعلن نادى أرسنال الإنجليزى انتقال لاعبه محمد الننى إلى الدورى التركى من بوابة بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو بنهاية الموسم الجارى. إلى الدورى التركى من بوابة بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو بنهاية الموسم الجارى.

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