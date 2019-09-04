محمد صلاح يزين قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، قائمة الفريق التى تضم 25 لاعبًا للمشاركة فى الموسم الجديد من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتصدر النجم المصرى محمد صلاح قائمة الريز فى البطولة، وكان ليفربول قد حصل على لقب النسخة الماضية، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير

2-0 فى اللقاء النهائى الذى أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويقع ليفربول في دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا فى المجموعة السادسة بجانب فرق نابولى الإيطالى، سالزبورج النمساوى وجسينك البلجيكى.