بيراميدز يطمئن علي جاهزية الشناوي وعبد الله السعيد قبل مواجهة الزمالك

حرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان دوسابر علي الاطمئنان علي جاهزية الثنائي أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق وعبد الله السعيد لخوض مباراة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة كأس مصر .
وخضع الشناوي لفحص طبي علي هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء ، ومن المنتظر أن ينضم الحارس الدولي للمران الجماعي بعد غد الخميس ليقترب من العودة لحراسة مرمي بيراميدز أمام الزمالك .
وفي ذات الإطار اطمأن دوسابر علي جاهزية عبد الله السعيد بعد أن دفع به لبعض الدقائق في مباراة الفريق أمام بتروجت في نصف نهائي الكأس، بعد أن غاب عن مباراتي الفريق أمام النجم الكونغولي في الكونفدرالية وحرس الحدود في ربع نهائي الكأس بداعي الإصابة .
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