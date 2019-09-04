شاهد .. شعار كأس العالم 2022 بـ قطر يثير سخرية الجماهير حول العالم

أثار شعار كأس العالم 2022 بقطر حالة من الغضب لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الجماهير العربية والأجنبية، حيث أكد العديد من المغردين أن الشعار ليس له علاقة بالمونديال، فيما وصف آخرون الشعار بأنه لا يرتقي لبطولة كبرى.

وأكد العديد من رواد السوشيال ميديا أن الشعار معقد وغير مفهوم وبعيد عن كرة القدم، وعبر مغردون أجانب عن صدمتهم من سوء شعار البطولة التي تنتظرها شعوب العالم كل 4 سنوات.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد

كشف مساء اليوم الثلاثاء عن شعار مونديال 2022 والذي جاء علي هيئة دائرة معقودة تدل على ربط العالم ببعضه وتواصل مختلف الثقافات معا مثل الثقافة العربية والدولية.

وتواجه قطر اتهامات قوية بتورطها في رشوة عدد من المسئولين بالاتحاد الدولي وبعض المسئولين الذين قاموا بالتصويت لصالح الملف القطر قبل سنوات .