الإصابات تهدد طموح بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

ضربت موجة من الإصابات نجوم فريق بيراميدز قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر له يوم 8 سبتمبر الجاري .
واشتكي نبيل عماد دونجا نجم وسطالفريق من ألم في العضلية الخلفية، حيث أجري اللاعب أشعة علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك .
وفي ذات الإطار خضع الثنائي رجب بكار وإيريك تراوري لفحص طبي خلال المران بعد أن اشتكي الأول من ألم بالعضلة الخلفية، بينما يعاني تراوري من إصابة في كاحل القدم وإن كان من المقرر لحاق الثنائي بلقاء الزمالك المرتقب .
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