رياضة | رد ناري من خالد الغندور على انتقال كهربا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من خالد الغندور على انتقال كهربا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جماهير الزمالك عليها نسيان محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مشيرًا إلى أنه أصبح جزءًا من ماضي القلعة البيضاء.

وقال الغندور خلال حديثه ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: "كهربا لم يصن فضل الزمالك عليه وأنصح الجماهير أن ينسوه لأنه أصبح شيئًا من الماضي".

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وأضاف: "علينا أنا نفكر في الصفقات الجديدة واللاعبين المميزين مثل محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، لأن كهربا لم ولن يكون جزء من مستقبل فريق الكرة بالزمالك".

واختتم: "كهربا أصبح ماضيًا وأتمنى أن ينتقل إلى الاهلي اليوم قبل غد وقضيته في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الآن".

يذكر أن كهربا قد رحل عن الزمالك في الميركاتو الحالي بسبب دخول في أزمة مع مجلس الإدارة.