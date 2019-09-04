رياضة | بيبو: رصدنا 8 مليون جنيه للتعاقد مع سباليتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيبو: رصدنا 8 مليون جنيه للتعاقد مع سباليتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالأهلي بأنهم رصدوا مبلغ 8 مليون جنيه من أجل التعاقد مع لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي.



وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "فايلر مدرب الأهلي جيد جدًا ويتوافق مع إمكانيات وطموحات النادي والأهلي لم يحدد راتب معين للمدير الفني الجديد".



وأضاف :"كان هناك مفاوضات مع سباليتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان وكنا نرغب في التعاقد معه مقابل 8 مليون جنيه والمفاوضات لم تفشل بسبب راتبه".



وتابع :"نانو وسباليتي تم طرح أسمائهم للتعاقد معهم لقيادة الأهلي ولا أعرف إذا كان ميتشو مدرب الزمالك مرشح لقيادة الأهلي أم لا".



وأردف قائلا :"محمد يوسف قام بدوره على أكمل وجه وقيمته الكبيرة كانت سبباً في تكريمه".

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واستطرد قائلا :"من مزايا فايلر أنه يبحث عن الإنجازات والبطولات لأنه يعلم قيمة الفريق".



وواصل :"الأهلي لا يحاسب المديرين الفنيين بناء على نتائج المباريات والدليل عدم رحيل الأوروجواياني مارتن لاسارتي بعد الخسارة الكبيرة من صن داونز".



وتابع بيبو حديثه :"لا يستطيع أحد وضع الأهلي في حالة توتر لأنه يمتلك العديد من البطولات وليس كالأندية التي تفتقر للبطولات ومن الطبيعي أن يمر الأهلي بحالة تراجع في المستوى".



وأضاف :"أزارو لاعب مميز للغاية ويمر بفترة صعبة وهذا حدث لفلافيو نجم وهداف الأهلي السابق الذي لم يسجل للأهلي لمدة موسم كامل ومن حق جمهور الأهلي أن يحزن منه".



واختتم بيبو تصريحاته قائلاً : "مؤمن زكريا مصاب وننتظر عودته للمشاركة مع الفريق وأتمنى أن يدعمنا الجمهور في الفترة المقبلة".