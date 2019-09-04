رياضة | فليكس على القمة....تعرف على أغلى 10 صفقات بالميركاتو الصيفي الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فليكس على القمة....تعرف على أغلى 10 صفقات بالميركاتو الصيفي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وشهدت الساعات الأخيرة، من الميركاتو تحركات كبيرة من جانب بعض الأندية، لإجراء التعاقدات، كان على رأسها انتقال إيكاردي من صفوف إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، فيما حصل الفريق الباريسي أيضا على خدمات الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، بعدما حصل على الأخير على خدمات رايولا حارس باريس.

على جانب آخر، فشل برشلونة الإسباني، في استعادة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغم كل الإغراءات المقدمة لصالح فريقه باريس سان جيرمان، ليعلن الأخير بقاء اللاعب لموسم آخر.

وشهد الميركاتو، انتقالات اللاعبين بين الأندية بأرقام كبيرة، جاء في مقدمتها البرتغالي جواو فيليكس كأعلى قيمة حيث بلغت قيمته 126مليون يورو.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي المنتهي من خلال التقرير الآتي:-

1- "فيليكس"

حل البرتغالي جواو فيليكس، على مقدمة ترتيب أغلى اللاعبين، بعدما انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، قادما من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو.

2- "جريزمان"

جاء الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في المركز الثاني كأغلى قيمة، بعدما بلغت قيمة انتقاله من صفوف فريقه إلى برشلونة الإسباني، مقابل 120 مليون يورو.

3- "هازارد"

جاء البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، في المرتبة الثالثة بعدما انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.

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4- "ماجوير"

انتقل هاري ماجوير مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 87 مليون يورو، ليحل رابعا في الترتيب، إلا أنه بات الصفقة الأغلى في إنجلترا هذا الصيف.

5- "لوكاكاو".

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حل البلجيكي روميلو لوكاكاو في المركز الخامس بقيمة بلغت81 مليون يورو، بعدما انتقل من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولكنه بات الصفقة الأغلى في الكالتشيو.

6- "نيكولاس"

حصل فريق آرسنال الإنجليزي على خدمات الإيفواري نيكولاس بيبي قادما بقيمة بلغت بنحو 80 مليون يورو.

7- "هيرنانديز"

جاء لوكاس هيرنانديز في المركز السابع، بعدما انتقل من صفوف أتليتكو مدريد إلى بايرن ميونخ الألماني، بقيمة 80 مليون يورو ويصبح الأغلى في تاريخ الفريق البافاري.

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8- "دي ليخت"

حل الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب فريق أياكس الهولندي، في المركز الثامن بترتيب الأغلى بقيمة 75 مليون يورو إلى صفوف برشلونة الإسباني.

9- "دي يونج".

دخل الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي، قائمة الأغلى هذا الموسم، وحل تاسعا بعدما انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي بقيمة 75 مليون يورو.

10- "رودري"

تواجد رودري لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، في المركز العاشر بعدما انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة بلغت 70 مليون يورو.